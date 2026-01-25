konyaspor-galibiyet-hasretine-devam-ediyor

Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, sahasında Çağdaş Atan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

KAZANAN YOK

Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Konyaspor, bu gole 88. dakikada Blaz Kramer ile karşılık vererek durumu eşitledi.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonuç sonrasında, Gaziantep FK’nın ligde galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Konyaspor ise ligde tam 9 maçtır kazanamıyor, bu sonuçlarla Gaziantep FK 25, Konyaspor 19 puana ulaşmış oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN KAZANAMIYOR

Konyaspor’un teknik direktörü Çağdaş Atan, takımıyla çıktığı 8. Süper Lig maçını da kazanamayarak kötü gidişine devam ediyor. Atan’ın elde ettiği sonuçlar ise şöyle: 2-0 Fatih Karagümrük, 0-0 Antalyaspor, 3-1 Trabzonspor, 1-1 Rizespor, 4-0 Fenerbahçe, 1-1 Kayserispor, 1-1 Eyüpspor ve 1-1 Gaziantep FK olarak kaydedildi.

JIN-HO HO, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Konyaspor’da cezalı duruma düşen Jin-Ho Ho, önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacakken, Konyaspor ise Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.