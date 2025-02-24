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Galatasaray’dan Barış Alper’e Özel Plaket

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EZELİ RAKİPLERİN YÜZ YÜZE GELİŞİ

Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldi. Bu önemli mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Karşılaşma öncesinde ise Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz onurlandırıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ’A PLAKET

Galatasaray’ın 24 yaşındaki milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100’üncü kez sarı-kırmızılı formayı giymenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmadan önce kendisine özel olarak hazırlanan plaket ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

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