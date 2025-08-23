Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Bilgisi: Kesinlikle Koruma Kararıdır

BARIK ALPER YILMAZ’IN DURUMU

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın Kayserispor maçı kadrosunda yer almamasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Kavukçu, oyuncunun yaşadığı sürecin kendisine daha fazla baskı yapmaması için teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak karar doğrultusunda kadroya alınmadığını açıkladı.

GERÇEKLERİ AÇIKLIYOR

Kavukçu, “Barış Alper bizim için büyük bir değer” diyerek, “Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNDEN ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Barış Alper Yılmaz’ın NEOM kulübünden gelen teklif sonrasında ayrılma talebinde bulunduğu ve son günlerde antrenmanlara katılmadığı yönünde bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Galatasaray yönetimi, bu süreçte oyuncuya fazla yük bindirmemek amacıyla Kayserispor maçında kadroya dahil etmemeyi tercih etti.