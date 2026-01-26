Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Koç Tepkisi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında dile getirdiği yorumlara yanıt verdi. Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesi üzerinden “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!” başlığıyla yayımlanan açıklamanın ardından Fenerbahçe’den bir cevap geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç üzerinden oluşturulan polemiklere karşı çıkarak sporun sahada kalması gerektiğini, sağduyu ve centilmenlik ilkesinin önemini vurguladı.

SPORUN SEDAHA DIŞINA TAŞMASI YANLIŞ

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde ifade edildi: “Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.” Fenerbahçe, Türk spor kamuoyunda saha dışındaki söylemlerle sürekli bir algı oluşturmaya çalışıldığını belirterek, bu duruma karşı duracaklarını ifade etti. Kulüp, odaklarını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yönlendirdiklerini açıkladı.

İHTİYAÇ SAĞDUYU VE CENİTLİKLİK

Kulüp, Türk sporunun gereksiniminin gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidal olduğuna dikkat çekti. Fenerbahçe, sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur içinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getireceğini vurguladı.

GERİLİM ARTIRAN GÖRÜNTÜLER

Olayların gelişiminde Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alındığı gece, Ali Koç ile Okan Buruk’un Bebek Otel’de karşılaşmasının gerilim dolu anlara sahne olduğu ortaya çıktı. Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital’de yaptığı açıklamada, Ali Koç’un Okan Buruk’a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını açıkladı. Seten, “Ali Koç, Okan Buruk’a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. ‘Senin de…’ diyor. Mealen ‘Senin de sıran gelecek’ şeklinde tehdit ediyor” şeklinde konuştu.