Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Koç Tepkisi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili beyanlarına yanıt vererek dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinde “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!” ifadesiyle yapılan duyurunun hemen ardından Fenerbahçe cephesinden bir karşı açıklama geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Koç üzerinden oluşturulan tartışmaları reddederek, sporun yalnızca saha içinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

SAHA DIŞI TARTIŞMALARA TEPKİ

Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz.” denildi. Açıklamada ayrıca, Türk spor kamuoyunda yürütülen saha dışı söylemlerle sürekli bir algı yaratılmaya çalışıldığına da dikkat çekildi.

SPORUN SALDA KALMASI VURGUSU

Fenerbahçe, “Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.” ifadesiyle sportif çatışmanın merkezde olması gerektiğinin altını çizdi. Fenerbahçe yönetimi, Türk sporuna gerekenin sağduyu ve sorumluluk olduğunu belirterek, bu ilkeler çerçevesinde hareket edeceklerini bildirdi.

İDDİALAR VE TANSİYON YÜKSELİYOR

Ayrıca, Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alındığı gecede, Ali Koç ile Okan Buruk’un Bebek Otel’de karşılaşarak tansiyonu yükselten bir diyaloga girdiği öne sürüldü. Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital’de yaptığı açıklamada, Ali Koç’un Okan Buruk’a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını ve “Senin de sıran gelecek” şeklinde bir tehditte bulunduğunu aktardı. Bu olay, iki kulüp arasındaki gerilimi daha da artıracağa benziyor.