Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Yıldız İletisi

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK UNVANINI ELDE ETTİ

Süper Lig’de adrenalin dolu 2024-2025 sezonunun sonunda şampiyonluğu Galatasaray kazandı. Kayserispor’u 3-0 yenerek, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, 5’inci yıldızı göğsüne takma onurunu yaşadı. Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşarken, toplamda 25’inci Lig şampiyonluğunu elde etti.

SOSYAL MEDYADA FENERBAHÇE’YE GÖNDERME

Bu tarihi başarının ardından Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Video, bir drone’un havada iki yıldızı taşıdığı görüntülerden oluştu. Paylaşımın altında ise, “Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz” ifadesi yer aldı. Bu paylaşım, Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluk sayısına ve beşinci yıldıza ulaşmasına dikkat çekerken, Fenerbahçe’nin uzun süredir devam eden yıldız tartışmalarına dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımı coşkuyla karşıladı ve sosyal medya üzerinde binlerce kez paylaştı.