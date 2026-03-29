“Galatasaray’dan Futbolculara Tarihi Ödeme!”

JUVENTUS’U ELEYEN GALATASARAY’IN BAŞARISI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u eledikten sonra UEFA’dan 11.8 milyon euro ödül kazanıyor. Sarı kırmızılı takımın bu başarısı, futbolcuların mutluluğunu artırdı. Yönetimin, kazandığı bu parayı hemen kasasına koyar koymaz oyunculara vereceği prim ve hak edişlerini tamamladığı iddia ediliyor.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, futbolculara daha önce 7.5 milyon euro (yaklaşık 384 milyon TL) ödeme yapıldı. Şimdi ise 11.8 milyon euro (yaklaşık 604.5 milyon TL) vererek, şampiyonluk mücadelesindeki takımın moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlıyorlar. Bu ödeme paketinde, Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının primleri de bulunuyor ve toplamda 19.3 milyon euro (yaklaşık 988 milyon TL) sarı kırmızılı kulübün kasasından çıktı.

YENİ MALI YAPILANMALAR VE UEFA’YA GÖNDERİLEN BELGE

Bu ödeme ile birlikte, futbolculardan borçsuzluk kağıdını alan Galatasaray yönetiminin, mali prosedürler gereği alınan belgeyi UEFA’ya ilettiği belirtiliyor. Bu durum, kulübün mali istikrarı açısından önem taşıyor.

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.