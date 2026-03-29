“Galatasaray’dan Futbolculara Tarihi Ödeme!”

JUVENTUS’U ELEYEN GALATASARAY’IN BAŞARISI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u eledikten sonra UEFA’dan 11.8 milyon euro ödül kazanıyor. Sarı kırmızılı takımın bu başarısı, futbolcuların mutluluğunu artırdı. Yönetimin, kazandığı bu parayı hemen kasasına koyar koymaz oyunculara vereceği prim ve hak edişlerini tamamladığı iddia ediliyor.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, futbolculara daha önce 7.5 milyon euro (yaklaşık 384 milyon TL) ödeme yapıldı. Şimdi ise 11.8 milyon euro (yaklaşık 604.5 milyon TL) vererek, şampiyonluk mücadelesindeki takımın moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlıyorlar. Bu ödeme paketinde, Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının primleri de bulunuyor ve toplamda 19.3 milyon euro (yaklaşık 988 milyon TL) sarı kırmızılı kulübün kasasından çıktı.

YENİ MALI YAPILANMALAR VE UEFA’YA GÖNDERİLEN BELGE

Bu ödeme ile birlikte, futbolculardan borçsuzluk kağıdını alan Galatasaray yönetiminin, mali prosedürler gereği alınan belgeyi UEFA’ya ilettiği belirtiliyor. Bu durum, kulübün mali istikrarı açısından önem taşıyor.