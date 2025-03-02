Galatasaray’dan Hakeme Tepki: “Şüphe Var”

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI VE HAKEM TARTIŞMASI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, PFDK’nın verdiği cezadan dolayı Okan Buruk’un tribünden izlediği mücadelede Kasımpaşa ile berabere kaldı. Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maç sonrası dikkat çekici açıklamalar yaptı.

ŞÜPHE UYANDIRAN HAKEM KARARLARI

Maçın başlama düdüğünden sadece iki dakika sonra Yasin, sarı kart gördü. Saraloğlu, “Sonrasında da garanti başka bir sarı kartla oyundan atılmalıydı. Bu bizim için hakem açısından şüphe uyandıran bir durum” ifadelerini kullandı. Hakemin 5. dakikada kart vermemesinin oyunun seyrini etkilediğini belirten Saraloğlu, “Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce sahip. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem” dedi.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

İlk yarının performansının yeterince iyi olmadığını ifade eden Saraloğlu, rakip takımın ataklarının bulunduğunu, kaleci Muslera ve savunmanın iyi iş çıkardığını kaydetti. “Net bir penaltı çalındı lehimize. Attığımız golle ilk yarıyı bitirdik” diyen Saraloğlu, ikinci yarıda 3-2 iken defansif oyuncuyu kenara almayaceklerinin altını çizdi. “Yorumcular bunu doğru yorumlasınlar” ifadesini kullandı. Oyun 3-3 bittiği için karalar bağlamanın doğru olmadığını belirtti.

SAHA KRİTERLERİ VE GELECEK MAÇLAR

“Saha konsantrasyonu zor, bu zorlu saha koşullarında oynamak daha da güçleşiyor” diyen Saraloğlu, “Önümüzdeki maçların zorluğunu söyleyemeyiz. Diğer sahaların akustiği ve atmosferi daha iyi” dedi.

CUESTA’NIN ROLÜ VE PENALTILAR

Cuesta ile ilgili olarak “Defansif bir orta sahayı, skor 3-2 iken oyundan almayız.” diyen Saraloğlu, Cuesta’nın stoper ve bek pozisyonunu bir arada götürebildiğini düşündüğünü söyledi. “Futbolda hatalar vardır. O hatalardan biri yaşandı. Bana göre çok net değil ama verilen bir penaltıyla 3-3 berabere bitti” şeklinde konuştu.

Saraloğlu, teknik adamların ceza almasını eleştirerek, “Bir spor adamı olarak esefle kınıyorum. Hocamızın takımın başında olmasını önlemenin kötü bir örnek olarak tarihe geçeceği” belirtirken, “Oyun devam edecek. Şampiyon biz olacağız” diyerek iddialı bir mesaj verdi.