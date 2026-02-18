Galatasaray’dan Juventus’a Tarihi Yenilgi Gözüktü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması ilk maçında, ağırladığı İtalya’nın Juventus takımını 5-2 mağlup ederek çeyrek finale ulaşma konusunda önemli bir avantaj sağladı. Mücadele sonrası İtalyan medyası, “Hezimet”, “Galatasaray korkutucu bir takım” ve “Kabus gibi yenilgi” gibi dikkat çeken başlıklara yer verdi. Sosyal medya platformlarında ise İtalyan kullanıcılar, takımlarıyla adeta dalga geçti.

İTALYANLARIN HEDEFİ TEKNİK DİREKTÖR VE OYUNCULAR

İtalyanların hedefinde teknik direktör Spalletti, kaleci Michele Di Gregorio ve Kenan Yıldız yer aldı. Yıldız’a yönelik değerlendirmelerde bulunan Calcio Mercato, “Galatasaray’ın ilk golüne neden olan hata, onu maç boyunca derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor.” ifadesini kullanırken, Corriere dello Sport ise “Yıldız hayal kırıklığı yarattı. Topu kaybetti ve Gabriel Sara gol attı. İstanbul’a dönüşü tarihe geçmeyecek.” yorumunu yaptı.

KALECİ DI GREGORİO AĞIR ELEŞTİRİLER ALDI

Tuttosport, “Kalecisiz oynuyoruz, Di Gregorio tamamen perişan hâlde. Ne büyük bir felaket!” diyerek kalecinin durumunu eleştirdi. Kaleci Michele Di Gregorio, sosyal medyada da alaycı paylaşımların hedefi oldu. Özellikle birçok kullanıcı tarafından kendisi için yapılan sandalye benzetmeleri dikkat çekti. İşte maç sonrası paylaşılan bu caps’lerden bazıları…

