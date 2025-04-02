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Galatasaray’dan Mourinho’ya Sosyal Medya Tepkisi

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GERGİN ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından saha kenarında gerilim dolu anlar ortaya çıktı. Mourinho’nun, Okan Buruk ile tokalaşması esnasında burun sıkma hareketi yapması ve Buruk’un buna karşı yere düşmesi, geniş yankı buldu. Bu olay, 84. dakikada Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart görmesiyle başlamış olan tartışmalı atmosferin hemen ardından yaşandı ve tansiyonun yükselmesine neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Galatasaray Kulübü, maç sonrasında resmi sosyal medya hesabında Mourinho ve Buruk’un yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak sert bir mesaj yayınladı. Paylaşımda, “Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!” sözlerine yer verildi. Bu mesaj kısa sürede taraftarlar arasında ciddi bir etkileşim yarattı ve derbi zaferinin yanı sıra Mourinho’ya dolaylı bir göndermede bulunması dikkat çekti.

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, Osimhen’in 10 ve 27. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin son dakikalardaki çabası yalnızca bir golle sonuçlanırken, sarı-kırmızılılar 2-1’lik skorla Kadıköy’den galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacak.

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