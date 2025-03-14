galatasaray-dan-okan-buruk-a-onur-plaketi

GALATASARAY VE ANTALYASPOR MAÇINDA ÖNEMLİ ANLAR

Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Mücadelenin ilk yarısında, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk onurlandırıldı.

PLAKET TAKDİMİ

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki 100. karşılaşmasını tamamladı. Antalyaspor müsabakası öncesinde, Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk Buruk’a bir plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu önemli anın ardından Buruk’u alkışlayarak destek verdiler.