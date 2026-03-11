Galatasaray’dan Osimhen Açıklamalarda Bulundu

galatasaray-dan-osimhen-aciklamalarda-bulundu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, gösterdikleri performansa dair açıklamalarda bulundu.

FORMAYA OLAN SEVGİ

Nijeryalı oyuncu, “Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim.” diyerek, Galatasaray’a katılmasının kendisi için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

ANNESİNE DUA

Osimhen, kendisi için hazırlanan koreografi hakkında, “Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz.” şeklinde konuşarak, duygusal bir an yaşadığını ifade etti.

RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLIK

Victor Osimhen, Liverpool ile yapılacak rövanş maçı hakkında ise, “Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool’a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık.” düşüncelerini dile getirerek, takımının gelecek maçtaki potansiyeline inandığını belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

CIA İstihbarat Raporu Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, ABD istihbaratının 20. yüzyılın ortalarında kanser tedavisini keşfettiği ve bunu gizli tuttuğu öne sürülüyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu tartışmalı.
Gündem

İran’daki Rus Başkonsolosluğu Saldırıya Uğradı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsfahan kentindeki Rus Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırı gerçekleştiğini ve tesislerin hasar gördüğünü açıkladı.
Gündem

Manisa’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Manisa'da bir bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Vize Serbestisi İçin Türk Yetkililerin Sorumlulukları

Türkiye, yolsuzlukla mücadele kapsamında AB standartlarını kabul ettiğinde vize engelleri ortadan kalkacak. Türkler, uzun süredir devam eden vize bekleme sorununu geride bırakabilecek.
Gündem

İsrail Saldırılarında 15 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Lübnan'da İslami Sağlık Kurumu, İsrail saldırılarında 15 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.