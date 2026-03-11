Galatasaray’dan Osimhen Açıklamalarda Bulundu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, gösterdikleri performansa dair açıklamalarda bulundu.

FORMAYA OLAN SEVGİ

Nijeryalı oyuncu, “Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim.” diyerek, Galatasaray’a katılmasının kendisi için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

ANNESİNE DUA

Osimhen, kendisi için hazırlanan koreografi hakkında, “Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz.” şeklinde konuşarak, duygusal bir an yaşadığını ifade etti.

RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLIK

Victor Osimhen, Liverpool ile yapılacak rövanş maçı hakkında ise, “Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool’a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık.” düşüncelerini dile getirerek, takımının gelecek maçtaki potansiyeline inandığını belirtti.