Galatasaray’dan Rekor Gelir Açıklaması ve Seçim Süreci

Galatasaray Kulübü, olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

OLAĞAN DİVAN KURULU TOPLANTISI

Sarı-kırmızılı kulübün ocak ayına ait olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park içinde yer alan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı ve divan üyeleri katılım sağladı.

FINANSAL RAPORLAR SUNULDU

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ’nin 1 Haziran-30 Kasım 2025 dönemi içerisinde bağımsız denetimden geçirmiş olduğu 6 aylık finansal raporları paylaştı. Hatipoğlu, mali durum hakkında “Galatasaray Sportif AŞ’nin söz konusu dönemdeki hasılat toplamı 9 milyar 657 milyon lirayla rekor bir seviyeye ulaştı. Bu rakam, bir önceki dönemde 6 milyar 35 milyon seviyesindeydi. Brüt karımız, 1 milyar 622 milyon lira oldu. Ancak faaliyetlerden dolayı 211 milyon zarar ettik. Bir önceki dönem bu rakam -871 milyon liraydı. Dönem sonu net karımız, 1.374 milyon lirayla rekor seviyede gerçekleşti. Bu tabloyu sunduğumuz için gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

REKABET ANALİZİ

Gelirler konusunda rakip kulüpleriyle Galatasaray’ı kıyaslayan Hatipoğlu, “İki rakibimizin borsaya açıkladığı aynı dönemdeki gelirlere baktığımızda, bir rakibimizin yaklaşık 2 katı, diğer rakibimizin 3 katı gelir seviyesine ulaştık. Ulaştığımız 9,6 milyar liralık gelir, her iki rakibimizin toplam gelirinden 300 milyon lira fazladır.” ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, Türkiye’deki yayın gelirlerinin önemine de değinerek, “İki gün önce burada güzel bir mücadele ve son dakikada değerlendiremediğimiz pozisyonla elimizden kaçırdığımız Atletico Madrid’in gelirlerine baktığımızda 108 milyon avro kendi liginden yayın geliri elde ettiğini görüyoruz. Toplam gelirleri 416 milyon avro. Toplam gelirleri içinde yayın gelirinin oranı yüzde 26 olarak gerçekleşmiş. Bizim 6 aylık tablomuzda kendi ligimizden elde ettiğimiz yayın geliri maalesef sadece yüzde 4 noktasındadır. Aslında Türk futbolu için tartışılması gereken en önemli konu bu. Yayın gelirlerimiz hızla azalıyor. Bu rakamlar, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmemizde önemli bir dezavantaj oluşturuyor.” açıklamasında bulundu.

DİVAN KURULU SEÇİME GİDİYOR

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağan seçimli genel kurul toplantısını mart ayında gerçekleştirecek. Divan kurulu başkanı, Aykutalp Derkan, seçimli genel kurulun 7 Mart Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’ndeki Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını bildirdi. Derkan, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, seçimin 14 Mart Cumartesi günü yapılacağını kaydetti.