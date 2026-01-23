Galatasaray’dan Sağ Açık İçin Sürpriz Hamle

galatasaray-dan-sag-acik-icin-surpriz-hamle

Transfer Çalışmalarına Devam

Transfer faaliyetlerini hızlandıran Galatasaray, dün gece Napoli’nin sol kanat oyuncusu Noa Lang’ı İstanbul’a getirdi. Orta sahaya yapılacak takviye için bekleyiş sürerken, yönetimden beklenmedik bir sağ açık transfer hamlesi geldi.

SÜRPRİZ GELİŞME: YASER ASPRILLA

Kolombiya basınından gelen bilgilere göre, Girona’nın 22 yaşındaki futbolcusu Yaser Asprilla, Galatasaray ile anlaşmanın eşiğine geldi. Asprilla’nın menajeri Jonathan Herrera’nın Benfica, Ajax ve Marsilya ile transfer görüşmeleri yaptığı bildirilirken, en iyi teklifin sarı-kırmızılı takımdan geldiği duyuruldu.

ANLAŞMA DETAYLARI

Galatasaray’ın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklifte bulunmuş olduğu ifade edildi. Ayrıca, dikkat çekici bir iddia olarak, Asprilla için Galatasaray ile Girona’nın sözlü olarak anlaştığı öne sürüldü. Transferin şartları gereği, anlaşmanın şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle gerçekleşeceği belirtildi.

MALİ DETAYLAR

Bu anlaşma kapsamında, satın alma zorunluluğunun belirli bir maç sayısında sahada yer almaya bağlı olduğu kaydedildi. Yaser Asprilla’nın satın alma bedeli ise 23 milyon euro olacak. Bu sezon 17 maçta toplam 770 dakika süre alan Asprilla, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yaser Asprilla, 1.5 yıl önce Watford’dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Girona’ya transfer olmuştu ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

