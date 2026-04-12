Galatasaray’dan Sakatlıklarla İlgili Açıklama Geldi

galatasaray-dan-sakatliklarla-ilgili-aciklama-geldi

Galatasaray Kulübü, tedavi sürecinde olan Victor Osimhen, Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla ile dünkü antrenmanda sakatlanan Günay Güvenç’in sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

OSIMHEN İDANA ÇIKTI

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Osimhen’in bu sabah gerçekleşen antrenmanın ilk kısmında takım ile birlikte yer aldığı bildirildi. Açıklamada, “Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.” ifadelerine yer verildi.

ASPRİLLA’DA TEDAVİ SÜRECİ

Yaser Asprilla’nın tedavisinin sürmekte olduğu kaydedilirken, “Asprilla’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi.” denildi.

GÜVENÇ’İN DURUMU İYİ

Dün gerçekleştirilen idmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay Güvenç’in de günü tedaviyle geçirdiği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

