Rus Siyaset Bilimciden Türkiye-Yunanistan Gerilimine Dikkat

Yunan basınında yayınlanan bilgilere göre, Rus Baltık Çalışmaları Derneği Başkanı Danışmanı ve Avrupa Enstitüsü’nde Belarus Çalışmaları Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olan siyaset bilimci Vsevolod Simov, NATO’dan çekilmenin ne Avrupa ne de Amerika Birleşik Devletleri için olumlu sonuçlar doğurmayacağını belirtti.

EGE VE DOĞU AKDENİZ’E DEĞİNİYOR

Simov, “ABD eğer ittifaktan ayrılırsa, NATO’nun varlığı sürdürülebilir mi?” sorusuna yanıt verirken, “Hayatta kalsa bile, çok daha zayıf bir yapı olacak ve çok daha az imkan ve kaynağa sahip olacaktır. Dahası, ABD bir şekilde NATO’yu bir arada tutarak, bireysel üyeler arasındaki gerilimleri artırıyor. ABD olmadan ittifak, tanınmış liderini kaybeder; bu da iç çelişkilerin ön plana çıkacağı anlamına gelir” dedi.

ANKARA’NIN STRATEJİK HESAPLAMALARI

Siyaset bilimcisi Simov, Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzun süreli anlaşmazlıklara dikkat çekerek, bu ortamda Ankara’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de karşılaşabilecek bir gücün olmadığına değindi. Simov, Türkiye’nin buralarda doğal gaz rezervlerinin bazılarını ele geçirme arzusunda olabileceğini ve askeri olarak bu kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

KAFKASLAR’DA OLACAK DEĞİŞİM

ABD’nin NATO’dan ayrılması durumunda Kafkaslar’da da durumun değişeceğine vurgu yapan Simov, “Bu bölgedeki ülkeler muhtemelen Türk şemsiyesi altında geri çekilecekler. Aslında bu zaten oluyor. Sadece şu anda Türkiye, NATO’nun temsilcisi olarak hareket ediyor ve ittifak çökerse, kendi başına kalacak” şeklinde konuştu.

Simov’un bu açıklamaları Yunan basınında geniş yankı bulurken, Atina yönetiminin olası senaryoları detaylı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekildi.