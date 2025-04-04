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Galatasaray’dan Sert Açıklama Geldi

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GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE SERT TEPKİ

Galatasaray, Okan Buruk ile Jose Mourinho arasında yaşananlar üzerine Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından “Zorunlu Açıklama” başlığıyla bir paylaşım yayınladı.

RAKİP TEKNİK DİREKTÖRÜN TÜRK FUTBOLUNA ZARARI VURGULANDI

Açıklamada, “Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi büyüyor. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.” ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY’DAN AHLAK ELEŞTİRİSİ

Açıklamanın devamında, “Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz.” denildi.

FUTBOL KAMUOYUNDA TARTIŞMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan bu sert açıklamalar, Türk futbolunda taraftarlar ve spor kamuoyu arasında yeni bir tartışma başlattı. Süper Lig’deki gerginliklerin artmasıyla birlikte, iki büyük kulüp arasındaki rekabet daha da kızışıyor.

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