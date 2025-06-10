“Galatasaray’dan Skriniar Hamlesi”

GALATASARAY’DAN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gidip gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertlilere imza atarak başarılı bir sezon geçirdi. Yarım sezon boyunca Fenerbahçe’de oynayan Slovak savunmacı, sonrasında bonservisi elinde bulunduran Paris Saint-Germain’e geri döndü.

BON SERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki savunmacıyı bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor. Ancak Galatasaray’dan beklenmedik bir hamle geldi. Skriniar’ın ülkesinde yayın yapan Sport24, Galatasaray’ın Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Fransız ekibinin 10 milyon Euro istediğini açıkladı. Galatasaray sonrasında Milan Skriniar ile de bir görüşme yaparak, oyuncunun sarı-kırmızılılara transfer olma konusundaki düşüncelerini öğrenmeye çalıştı.

MAAŞ PROBLEMİ TRANSFERİ ENGELLİYOR

Skriniar’ın 12 milyon Euro’ya ulaşan maaşı, transferin önündeki en büyük engel olarak belirtiliyor. Haberde şu sözlere yer verildi: “Şu anda Milan Skriniar’ın durumu açık görünüyor. PSG, oyuncuyu 10 milyon avroya satmaya hazır, ancak kişisel şartları şimdilik müzakerelerde hızlı bir ilerlemeyi engelliyor. Türk kulüplerinden birinin teklifini artırıp artırmayacağı veya Skriniar’ın beklentilerini düşürüp düşürmeyeceği soru işareti olarak kalıyor.”