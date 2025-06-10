“Galatasaray’dan Şok Transfer Teklifi”

TRANSFER GELİŞMELERİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gidip gelen Milan Skriniar, bu süreçte sarı-lacivertli ekibe imza atarak başarılı bir sezon geçirdi. Yarım sezonu Fenerbahçe’de geçiren Slovak savunmacı, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain’e geri döndü. Fenerbahçe, 30 yaşındaki savunmacıyı bonservisiyle transfer etmek istiyor, ancak Galatasaray’dan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY’IN GÖRÜŞMELERİ

Skriniar’ın ülkesinde yayın yapan Sport24, Galatasaray’ın Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda görüştüğünü ve Fransız ekibinin 10 milyon Euro istediğini duyurdu. Ayrıca, Galatasaray’ın Milan Skriniar ile de görüşerek sarı-kırmızılı ekibe transfer olma konusunda neler düşündüğünü öğrendi. Ancak, Slovak futbolcunun 12 milyon Euro’yu bulan maaşı, transferin önündeki en önemli engel olarak gösteriliyor.

ŞARTLARDAKİ ENGELLER

Haberde, “Şu anda Milan Skriniar’ın durumu açık görünüyor. PSG, oyuncuyu 10 milyon avroya satmaya hazır, ancak kişisel şartları şimdilik müzakerelerde hızlı bir ilerlemeyi engelliyor. Türk kulüplerinden birinin teklifini artırıp artırmayacağı veya Škriniar’ın beklentilerini düşürüp düşürmeyeceği soru işareti olarak kalıyor” ifadelerine yer verildi.