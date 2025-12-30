Galatasaray’dan Sosyal Medya Üzerine Suç Duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medyada kulübü suç örgütleriyle ve yasadışı faaliyetlerle ilişkilendiren paylaşımlar yapan birçok kişi hakkında hukuki işlem başlattı. Bu isimler arasında Ahmet Ercanlar, Ahmet Konanç, Turgay Demir, Ümit Özat, Rıdvan Aksu, Lube Ayar, Sarp Akkaya, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Murat Şeker, Serkan Gazioğlu ve 12 Numara gibi kullanıcılar yer alıyor. Kulüp, “Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasadışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu.

KARALAMA KAMPANYASINA HUKUKİ YANIT

Açıklamaya göre, son dönemde organize bir şekilde faaliyet gösteren bir grup tarafından Galatasaray Spor Kulübü’nün isminin yasadışı süreçlerle ilişkilendirilmesine yönelik bir karalama kampanyası yürütülüyor. Galatasaray, 120 yılı aşkın geçmişinde hiçbir zaman hukuki olmayan yapılarla anılmadığını, aksine adalet, hukuk ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında gördüğünü belirtti. Kulüp, bu hadiseler karşısında hukuki savaş açtığını vurguladı.

SUÇ DUYURULARI İŞLEMDE

Kulüp, aşağıda sıralanan kullanıcılar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulundu:

@ahmetercanlar, @ahmetkonanc, @turgaydemirr, @sehersultan123, @Fener, @UmitOzatOnline, @AksuTw, @12numaraorg, @lubeayar, @akkayasarp, @SerkanPilavoglu, @omerhankrm, @gokhanozoguz, @sekermurat, @baristumok, @fatihportakal, @Feneristcom, @FenerSol1907. Galatasaray, bu konuda ilerleyen günlerde yeni tespitler doğrultusunda da durumun takip edileceğini bildirdi.

HUKUK SALDIRILARINA CEVAP VERİLİYOR

Kulüp, Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek itibarını zedelemeye çalışan kişilerle hukuk çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşacağını ifade etti. Kamuoyunu yanılgıya düşüren bu organize paylaşımların sahibi olanlarla teker teker mücadele edeceğini belirten Galatasaray, iftira ve tehdit yoluyla yürütülen kampanyalara karşı kesinlikle taviz vermeyeceğini vurguladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü.