Galatasaray’dan Trabzonspor’a Oulai İçin Yeni Teklif

galatasaray-dan-trabzonspor-a-oulai-icin-yeni-teklif

Galatasaray ile Trabzonspor arasında Christ Inao Oulai’nın transferine dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için yeni bir teklif sunmaya karar verdi.

GALATASARAY’DAN YENİ TEKLİF

Galatasaray yönetimi, Oulai için 25 milyon euroluk bir teklif yapılandırdı. Alınan bilgilere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında yapılan görüşmede, bordo-mavili cepten net bir yanıt alındı.

SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE

Ertuğrul Doğan, “Teklif yapmayın, sezon sonunda görüşelim” diyerek transfer konusunu kapattı. Trabzonspor, Oulai’yi sezon sonuna kadar kadrosunda tutma niyetinde bulunurken, Galatasaray’ın da bu transferi şimdilik beklemeye aldığı ifade ediliyor. Oulai’nın transfer durumu, sezon sonunda tekrar ele alınacak.

