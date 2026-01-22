Galatasaray’dan Wilfried Singo Açıklaması Geldi

Galatasaray’da genç oyuncu Wilfried Singo’nun sakatlığıyla ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Genç futbolcunun mevcut sakatlığı nedeniyle gelecekteki kariyerinde sağ bek pozisyonunda görev alamayacağı öne sürüldü.

KARİYERİ BOYUNCA SAĞ BEK OYNAYAMAYACAK İDDİASI

Sarı-kırmızılı ekipten iddialara yanıt geldi. Galatasaray sağlık ekibi, Wilfried Singo’nun sağ bek pozisyonunda oynayamaması konusundaki söylentileri yalanladı. Kulübün doktoru Yener İnce, bu konuda yaptığı açıklamada, mevcut iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yener İnce, sosyal medyada yayılan “Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve “Tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır” şeklinde konuştu.