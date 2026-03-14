K2 Kamikaze İHA Testleri Başarıyla Sonuçlandı

Baykar’ın geliştirdiği K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), otonomi, yapay zekâ ve formasyon yeteneklerini sergilediği testlerle başarıyla sahada yer aldı. Gelişmiş yapay zekâ ve otonomi algoritmalarıyla donatılan bu platform, 5 adet K2’nin katıldığı uçuş testlerini hem dün hem de bugün başarıyla tamamladı.

AKILLI SÜRÜ OTONOMİSİ

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 K2 Kamikaze İHA, Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen çoklu testlerde “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” dizilimli formasyon uçuşlarını başarıyla tamamladı. Test senaryolarında K2 platformları, yapay zekâ, sensör ve yazılımlar aracılığıyla sürüdeki diğer hava araçlarına konum alarak, filo içindeki görevlerini hatasız bir şekilde sürdürdü. Ayrıca, K2 Kamikaze İHA, “Turan” ve “duvar” formasyonu gibi alternatif dizilimleri de başarıyla uygulamaya koyuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜ SİNERJİSİ

Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi ile çalışan K2 Kamikaze İHA, “feda edilebilir” sınıfına yeni bir bakış açısı getiriyor. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir sonraki aşamasında, bu platformun, mühimmatını hedefe bırakmasının ardından üsse geri dönebilme ve yeniden kullanım imkânı sunan versiyonlarının geliştirilmesi planlanıyor.

MALİYETİ ETKİN YAKLAŞIM

Projenin amacı, yüksek maliyetli mühimmatların kullanımını minimum seviyeye indirerek, etki gücü yüksek ve düşük maliyetle seri üretilebilecek platformların sahaya sürülmesini sağlamaktır. Bu stratejiyle, düşmana ait kritik hedeflerin maliyet açısından etkili bir şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.