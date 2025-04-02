Galatasaray’dan Zafer, Osimhen’den Duble

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

Galatasaray, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı ve 10. dakikada Osimhen’in attığı golle 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü’nün Barış Alper Yılmaz’a yaptığı müdahaleyle topu kapan Nijeryalı yıldız, sağ çaprazdan şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu. 26. dakikada Kaan Ayhan’ın kafa vuruşu Kostic’in eline çarpınca, hakem Cihan Aydın VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi. 27. dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın müdahalesine rağmen skor farkını 2-0’a çıkardı. Fenerbahçe, maçın ilerleyen bölümlerinde yalnızca bir gol atabildi, ancak bu gol, sonucun değişmesine yetmedi. Galatasaray, yarı finale Konyaspor ile eşleşti.

TARTIŞMALAR VE KIRMIZI KARTLAR

Maçın 84. dakikasında Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında yaşanan tartışma, gerilimi artırdı. Olay, yedek kulübesine taşındı ve iki takım arasında kavga başladı. Güvenlik görevlileri, kulübeleri ayırmak üzere sahaya müdahale etti. Hakem, toplamda dört kırmızı kart gösterdi: Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti, Galatasaray’dan ise Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz oyun dışı kaldı. Olayların ardından maçta uzatmalara 11 dakika eklendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray, Eren Elmalı ve Sara ile tehlikeli bir atak gerçekleştirdi; ancak savunma son anda araya girdi. 8. dakikada, kornerde Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu Kostic’ten döndü. 14. dakikada Osimhen’in pasında Barış Alper’in şutu İrfan Can tarafından kurtarıldı. 24. dakikada Kaan Ayhan’ın kafa vuruşu Kostic’ten döndü ve VAR, penaltıyı onayladı. Maçın son anlarında 90+12. dakikada ise Davinson Sanchez, Skriniar’ın kaleye yönelen topunu çizgiden çıkardı.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen