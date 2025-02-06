Galatasaray, De Bruyne İçin Harekete Geçti

GALATASARAY’IN TRANSFER HIZI

Galatasaray, Premier Lig’in dev takımlarından Manchester City’nin ünlü orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne ile ilgileniyor. Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Belçikalı futbolcu için kulübün yönetimi kesenin ağzını açmış durumda. Ara transferin son gününde De Bruyne için tüm imkanlar zorlanacak. Eski dostu olan Mertens’in de bu süreçte aktif olarak devreye girecek olması, transfer için avantaj sağlayabilir. Bomba etkisi yaratan bu transfer haberinin detayları ise merakla bekleniyor.

CUSETA TRANSFERİ HIZLA GERÇEKLEŞİYOR

Teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürerek, Genk’te forma giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta’yla her konuda anlaşma sağladı. Davinson Sanchez’in Kolombiya Milli Takımı’ndaki arkadaşı olan Cuesta, Sarı-Kırmızılılar’ın sunduğu şartları kabul etmiş durumda. Belçika kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç stoper, Galatasaray’a katılmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda, Empoli’nin Gürcü stoperi Saba Goglichidze ile de görüşmeler devam ediyor.

DE BRUYNE İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Galatasaray, dünyaca ünlü De Bruyne transferinde büyük bir sürpriz peşindedir. Son yıllarda en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde Manchester City ile olan sözleşmesi sona erecek. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, De Bruyne’nin istediği şartlar oldukça yüksek görünmekte. Fanatik’te yer alan bir habere göre, tecrübeli futbolcu imza parası olarak 10 milyon Euro talep ediyor. Şubat ayında gerçekleşmesi zor gibi görünse de, Galatasaray Yönetimi ara transferin son gününde her türlü şartları zorlayarak De Bruyne’nin transferini gerçekleştirmek istiyor. Mertens’in de bu süreçte De Bruyne’nin kararına etki etmek için devreye girdiği bildiriliyor.