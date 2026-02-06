Galatasaray Deniz Gül İçin Fiyat Araştırmasına Devam Ediyor

galatasaray-deniz-gul-icin-fiyat-arastirmasina-devam-ediyor

Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme tazeleme konusunda henüz adım atmadı. Sezonun sonunda serbest kalacak olan futbolcu için yedek bir golcü arayışında.

HEDEFTE DENİZ GÜL VAR

Sarı-kırmızılıların radarına Porto forması giyen Deniz Gül girmiş durumda. Galatasaray, Portekiz kulübüyle temasa geçerek futbolcunun transferi için bilgi aldı. Porto, daha önce 10 milyon euro civarında bir fiyat belirlemişti, ancak şu an için yeni bir talep iletmiş.

İSTENİLEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Daha önceden 10 milyon euro isteyerek kapıyı açan Porto, Galatasaray’a bu kez 7.5 milyon euro talep etti. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcu Deniz Gül için henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi. Galatasaray’ın, ara transfer döneminde değilse bile sezon sonunda 21 yaşındaki oyuncu için tekrar temas kuracağı bildirildi.

