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Galatasaray Derbi Öncesi Kadro Sıkıntısı Yaşıyor

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DURUMUN GÖRÜNÜMÜ

Bu sezon Okan Buruk’un teknik ekibiyle Avrupa Ligi ve Süper Lig’de şampiyonluk hayalini süren Galatasaray, dün akşam Hollanda’nın AZ Alkmaar takımıyla 2-2 berabere kalarak Avrupa’dan elendi. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmayı ve kulüp tarihine 5. yıldızı eklemeyi hedefliyor. Şimdi tüm dikkatlerini Pazartesi akşamı yapılacak olan Fenerbahçe derbisine çevirmiş durumda.

OYNAYACAK OYUNCULAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

AZ Alkmaar maçının ardından basın toplantısında soruları cevaplayan Okan Buruk, derbiye sayılı saatler kala bazı oyuncuların durumunu açıkladı. Buruk, deneyimli futbolcu Yunus Akgün’ün derbide oynama ihtimalinin bulunduğunu belirtirken, İspanyol savunma oyuncusu Morata ve Jakobs’un derbi kadrosunda yer alamayacağını dile getirdi.

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