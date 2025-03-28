Galatasaray Derbi Öncesi Yüzleri Güldürdü

GALATASARAY TARAFTARLARINI SEVİNDİREN HABER

Galatasaray camiasını sevindiren bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda milli arada sakatlık yaşayan Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez’in durumu merak ediliyordu, ancak olumlu gelişme yüzleri güldürdü. Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi bu üç oyuncu için sevindirici bir rapor verdi: Beşiktaş derbisinde sahada olacaklar! 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek dev derbi öncesi bu haber, taraftarları adeta coşturdu.

ÜÇ YILDIZDAN BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN MÜJDELİ HABER

Galatasaray’da milli takımlara giden Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez, sakatlıklarıyla taraftarları tedirgin etmişti. Ancak yapılan detaylı değerlendirme sonucunda, Okan Buruk ve sağlık ekibi müjdeli haberi paylaştı. Osimhen, Akgün ve Sanchez, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Sağlık heyetinin “Oynamalarında sakınca yok” raporu, sarı-kırmızılıları adeta bayram ettirdi. Üç yıldızın derbideki varlığı, Galatasaray’ın gücünü arttıracak.

YILDIZLARIN PERFORMANSI DERBİDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray’ın hücumdaki en büyük silahı haline geldi. Nijerya Milli Takımı’ndan yaşadığı sakatlık sonrası durumu merak edilen 26 yaşındaki oyuncu, derbide golleriyle Beşiktaş savunmasını zorlamaya hazır. Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve savunmada güçlü bir performans sergileyecek. Hız ve enerji konusunda hiçbir kayıp yaşamayan Yunus Akgün de A Milli Takım’daki talihsiz sakatlığının ardından formuna geri dönmeye hazırlanıyor. Okan Buruk’un bu üç ismi ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.