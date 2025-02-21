Galatasaray Derbiye Hazırlanıyor: Mourinho ve Mert Hakan Tehdidi

EUROPA LİGİ HAYALİ NEDEN BİTTİ?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar’a elenerek Avrupa defterini kapatmış durumda. Artık tüm dikkatler Fenerbahçe derbisine çevriliyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu derbide hem moral bulmayı hem de şampiyonluk yarışında avantajı elde etmeyi hedefliyor.

MERT HAKAN VE MOURİNHO’NUN ETKİSİ BÜYÜK

Galatasaray için en büyük risklerden biri Mert Hakan Yandaş ve Jose Mourinho’nun olası stratejileri. Bu ikilinin tribünlerde yaratabileceği atmosfer, maçın tansiyonunu önemli ölçüde artırabiliyor. Sarı-kırmızılı takımın sakin kalması ve psikolojik savaşı başarıyla yönetmesi gerekiyor.

Bu derbide teknik direktör Okan Buruk’un karşılaşacağı en önemli karar, kalede kime forma vereceği konusudur. Günay Güvenç, AZ Alkmaar karşısında sergilediği etkileyici performansla dikkat çekse de, Muslera gibi deneyimli bir kaleciyi yedek bırakmak büyük bir risk taşıyor. Okan Hoca’nın bu kritik maçta Muslera’nın tecrübesine dönmesi gündemde.

GALATASARAY’IN OYNAYACAĞI SİSTEM VE KADRO

Galatasaray’ın 4-2-3-1 sistemine geri dönmesi bekleniyor. Lemina, Torreira, Barış Alper, Sallai ve Osimhen gibi oyuncuların performansları belirleyici faktörler olacak. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle kanatlardaki hızı kullanarak Fenerbahçe savunmasını zorlamayı amaçlıyor.