Galatasaray, Dursun Özbek’e İstifa Çıkışı

TRANSFER SÜRECİNE ÖNCELİK HAKKI

Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu transferinde bir öncelik hakkı bulunuyordu. Benfica’ya 5 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyordu ve bu süreyi kullanılması durumunda Fenerbahçe, oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edemiyordu.

SORUN ÇIKARMAYACAKLAR

Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmayacağız” dedi. Bu ifade, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini daha da artırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Taraftarların yoğun tepkisi, kısa sürede sosyal medya platformlarına yansıdı. #DursunÖzbekistifa etiketi yalnızca 4 dakika içinde Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi.

Dünya

Japonya’dan Suriye’ye 5,5 Milyon Dolar

Japonya, Suriye'deki yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla BM projesine 5,5 milyon dolar destek sağlayacak.
Ekonomi

TÜRKİYE’NİN Elektrik Kurulu Gücü 120 BİN Megavatı Geçti

Temmuz sonunda Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı geçti. Yenilenebilir enerji, toplam gücün yüzde 61,1'ini oluştururken, güneş ve rüzgar enerjisi sırasıyla yüzde 19,5 ve yüzde 11,4 pay aldı.

