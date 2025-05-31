galatasaray-efsanelerine-veda-etti

GALATASARAY’DAN MUHTEŞEM BİR ŞAMPİYONLUK VE VEDA

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı omuzlarına taktı. Bu maç, sarı-kırmızılı formayla Fernando Muslera ve Dries Mertens’in son karşılaşması oldu. Spor yazarları, Galatasaray’ın şampiyonluk sevinci, efsanelere veda ve Fenerbahçe’nin yaşadığı kriz üzerine değerlendirmelerde bulundu.

UĞUR MELEKE: “YERİNE SEVİLMEYECEK ADAMLAR!”

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Galatasaray’ın Muslera ve Mertens’e yakışır bir veda gerçekleştirdiğini belirtti. “Tribünler ‘Yerine sevemem’ şarkısıyla veda ederken, sahadaki birkaç futbolcu 2025-26 sezonunda daha fazla yer bulmanın hesaplarını yapıyordu,” sözleriyle durumu özetleyen Meleke, Metehan’ın performansının Cuesta’nın gerisinde kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Jakobs’un son iki maçtaki etkileyici oyununa ve Kaan Ayhan’ın yüksek tempoyla sezonu tamamlamasına vurgu yaptı. Meleke, Galatasaray’ın sezonu konsantre ve istekli geçirdiğini ifade etti.

LEVENT TÜZEMEN: “FENERBAHÇE’Yİ KRİZE SOKTU”

Sabah yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray’ın üst üste kazandığı üçüncü şampiyonluğun rakipler üzerinde psikolojik bir etki yarattığını yazdı. Dursun Özbek’in 2017’deki “Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız” sözünün gerçeğe dönüşmesine dikkat çeken Tüzemen, “Fenerbahçe yönetimi ciddi bir kriz ve kaos içinde,” dedi. Tribünlerdeki koreografilerin hem takıma hem de Okan Buruk’a özel anlamlı mesajlar içerdiğini aktardı. Tüzemen, bu şampiyonluğun Galatasaray tarihine altın harflerle yazılacağını belirtti.

BÜLENT TIMURLENK: “RAKAMLAR ÖTESİ”

Sabah yazarı Bülent Timurlenk, Muslera ve Mertens’in Galatasaray için istatistiklerinden daha fazlasını ifade ettiğini kaleme aldı. Muslera’nın 14 yılda 25 şampiyonluk ve 19 kupa ile veda ettiğini, sadece büyük bir kaleci olarak değil, aynı zamanda sadakatiyle de alkışlandığını söyledi. Mertens’in Napoli’den Juventus’a gidebilecekken Türkiye’yi tercih etmesinin önemine değinen Timurlenk, saha içinde hocasının en önemli destekçisi olarak fark yarattığını vurguladı. “Büyük bir kaleci gittiğinde yenilecek goller, önemli bir futbol aklı gittiğinde çözülecek maçların endişesi düşer taraftarın aklına,” diyerek iki oyuncunun kaybının derinliğini ifade etti.