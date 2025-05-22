Galatasaray Eğitim Vakfı’nda Yeni Yönetim Açıklandı

TOPLANTININ BAŞLANGICI

Toplantı, şehitler ve hayatını kaybeden Galatasaraylılar anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan kurulu seçimlerinden sonra idari ve mali raporlar okundu ve yönetim oy birliğiyle ibra edildi.

İNAN KIRAÇ’A MİNNET VE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Galatasaray Eğitim Vakfı 2. Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, İnan Kıraç’ın vakfa ve eğitim kurumlarına 44 yıl boyunca yaptığı katkılara dikkat çekerek, “Onursal Başkan” unvanını kamuoyuna duyurdu. Kıraç’a ithafen hazırlanan kısa film gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Galatasaray camiasının önde gelen isimleri, yapılan konuşmalarda Kıraç’a duydukları minneti dile getirdi.

MUHARREM YILMAZ: “BU BÜYÜK MİRASA LAYIK OLMAK EN ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ”

Yeni başkan Muharrem Yılmaz, konuşmasında Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kurumsal geçmişine sahip çıkacaklarını ve bu mirası daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı. Yılmaz, vakfın gelecek vizyonunu paylaşarak, camianın tüm kurumlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

YENİ YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI

Muharrem Yılmaz’ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu kişilerden oluştu: Yönetim Kurulu Üyeleri: Muharrem Yılmaz (Başkan), Dr. Ayşe F. Baturalp (Başkan Yardımcısı), Candan Erçetin (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ (Doğal Üye), Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak (Doğal Üye), Kaya Özgül, Ahmet Yüce, Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Prof. Dr. Reha Yolalan, Atilla Tacir ve Fatih İşbecer.

Yedek Üyeler ise: Firuz Soyuer, Fatih Uysal, Murat Gün ve Ceylin Erbak Aytekin. Denetim Kurulu Üyeleri: Vural Günal, Ergun Türkay ve Serhat Onan. Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Levent Dönmez, Eray Yazgan ve Tunca Üçer.

GALATASARAY EĞİTİM VAKFI’NDAN GÜÇLÜ HEDEF

Galatasaray Eğitim Vakfı, yeni yönetim kadrosuyla kurumsal hedeflerini daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyor.