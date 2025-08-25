Galatasaray Farklı Galip Geldi! Kayserispor 0-4 Galatasaray

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç 4-0’lık sonuçla konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray’a bu önemli zaferi getiren goller, Eren Elmalı’nın 36. ve 46. dakikalarda, Victor Osimhen’in 86. dakikada ve Leroy Sane’in 90+3. dakikada attığı gollerle gerçekleşti. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise 1 puanla 12. sırada yer aldı. Gelecek hafta Galatasaray, Rizespor’u konuk edecek, Kayserispor ise Kocaelispor ile deplasmanda mücadele edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 9. dakikada Galatasaray, Lucas Torreira’nın uzak mesafeden vurduğu toplarla gole yaklaştı ama şut, direkten döndü. 15. dakikada Kayserispor, korner sonrası Denswil’in kafa vuruşuyla tehlike yarattı ama top auta gitti. 25. dakikada Galatasaray, Yunus Akgün’ün ceza sahasına süratle girdiği anla etkili bir atak gerçekleştirdi fakat vuruşu kalenin yanından auta gitti. 27. dakikada Leroy Sane, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal’e takıldı. 36. dakikada Galatasaray, Eren Elmalı’nın golüyle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Kayserispor, eşitliği sağlamak için büyük bir fırsat yakaladı, Benes’in frikiği kaleci Günay tarafından son anda kornere çelindi. İlk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıya 46. dakikada Eren Elmalı’nın kafayla attığı golle Galatasaray 2-0 öne geçti. 86. dakikada Zaniolo’nun asistinde Victor Osimhen’in golüyle fark 3’e çıktı. 90+3. dakikada Leroy Sane’in sert vuruşuyla maçın skoru 4-0 olarak belirlendi.

GALATASARAY’DA DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor’a karşı sahaya çıkarken, önceki maçın ilk 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Takım, Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane ve Osimhen kadrosuyla sahaya çıktı. Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında görev yapan Barış Alper Yılmaz ve hafif sakatlığı olan Mario Lemina’nın yerini Jakobs ve Osimhen ile doldurdu. Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

OSIMHEN İLK KEZ İLK 11’DE

Galatasaray’ın forveti Victor Osimhen, bu sezon ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. Önceki haftalarda antrenman eksikliği nedeniyle Gaziantep FK maçında yer alamayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında sahaya girerek taraftarla buluştu. Takımda ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz ve sakatlığı olan Mario Lemina, bu maça götürülmedi.

KAYSERİSPOR’DA DEĞİŞİKLİKLER

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, önceki maçta kullanılan 11’e göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Mane, Ackah ve Hosseini’nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes’i sahaya sürdü. Kayserispor, Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso ve Opoku kadrosuyla mücadele etti.