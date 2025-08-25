Galatasaray Farklı Kazandı, 4-0!

GALATASARAY, KAYSERİSPOR’U FARKLI GEÇTİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen maçta Galatasaray, rakibini 4-0’lık skorla mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller 36. ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane tarafından kaydedildi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 9’a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyet alamayan Kayserispor ise 1 puanla 12. sırada yer aldı. Galatasaray, gelecek hafta Rizespor’u konuk ederken, Kayserispor Kocaelispor deplasmanına gidecek.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

Maçın başlama düdüğüyle birlikte heyecan başladı. 9. dakikada Galatasaray, Lucas Torreira’nın direktenden dönen vuruşuyla gole çok yaklaştı. Ancak 15’te Kayserispor, Denswil’in kafa vuruşuyla tehlike yarattı, bu vuruş auta gitti. 25. dakikada Galatasaray’dan etkili bir atak geldi; Yunus Akgün’ün ceza sahasına giren vuruşu, kalenin dışından auta gitti. 36. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün’ün rakip yarı alanda hızla taşıdığı topu Sane ile buluşturdu. Sane’nin kaleciden dönen vuruşunu Eren Elmalı tamamlayarak skoru 1-0 yaptı. 42’de Kayserispor’un Benes ile kaleye gönderdiği frikik, kaleci Günay tarafından kornere çeldi. İlk yarı sona erdiğinde Galatasaray önde oldu.

İKİNCİ YARIDA GALATASARAY RÜZGARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, hemen 46. dakikada Eren Elmalı’nın kafasıyla farkı 2’ye çıkardı. 71. dakikada Galatasaray tekrar gole yaklaştı fakat Yunus Akgün’ün şutu az farkla auta gitti. 86. dakikada Zaniolo’nun asistinde Victor Osimhen, skoru 3-0’a taşıdı. Maçın son dakikasında 90+3’te Leroy Sane, etkileyici bir vuruşla skoru 4-0 yaptı.

İRİ HAFTA HAZIRLIĞI VE DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçta kadroda 2 değişiklik yaptı. Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane ve Osimhen 11’i ile sahaya çıktı. İlk 11’de yer alarak ilk kez şans bulan Victor Osimhen, bu sezondaki ilk kez 11’de sahada yer aldı. Barış Alper Yılmaz ve sakatlığı bulunan Mario Lemina, Kayseri’ye götürülmedi.

KAYSERİSPOR’DA DEĞİŞEN 11

Kayserispor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol, önceki maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Gisdol, Mane, Ackah ve Hosseini’nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes’i sahaya sürdü. Kayserispor, Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso ve Opoku 11’i ile mücadele etti.