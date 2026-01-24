Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü Deplasmanda Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar puanını 46’ya çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçı beIN SPORTS’a değerlendirdi.

OLİMPİYAT STADI KABUSU

Buruk, “Artık inşallah bu statta maç oynamayız. Olimpiyat kabusu var üzerimizde. Burada çok iyi maçımızı hatırlamıyorum. Bölüm bölüm sadece. Buradaki maçlarda mental olarak çok iyi olmuyoruz. Nedenini bilmiyorum. Bir şey de bulamıyorum. Maç öncesi her şey çok iyi gözüküyor ama sahaya çıkınca sanki oyuncuların enerjisi çekilmiş gibi. Elbette 3 gün önce yüksek tempoda maç oynadık. Yorgunluğu olacak. Ama maçın ikinci yarısında olacak yorgunluklar. Biz ilk yarıda bu sorunu yaşadık. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum…” dedi.

GÜÇLÜ BİR KADRO HEDEFİ

Buruk, “Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor. Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu. İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası.” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Buruk, taraftarların desteklerinin önemine de vurgu yaptı: “Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa’da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz.”

YASER ASPRILLA’YA GÜVEN

Buruk, Yaser Asprilla hakkında da değerlendirmelerde bulundu: “Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak. Çok fazla maç oynuyoruz. Kasım ayındaki gibi duruma düşmemek için çok güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Lig, kupa ve Avrupa… Üç farklı hedefimiz var.”