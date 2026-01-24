Beşiktaş’ta Transfer Gündeminde Djibril Sow VAR

besiktas-ta-transfer-gundeminde-djibril-sow-var

Beşiktaş KADRO ARAYIŞLARINI SÜRDÜRÜYOR

Ara transfer döneminde henüz kadrosunu güçlendiremeyen Beşiktaş, kaleci, stoper ve sol bek pozisyonları için transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Ancak, orta saha bölümü için beklenmedik bir futbolcu gündeme geldi.

IDERİ TRANSFERİ İÇİN DJIBRIL SOW ADI GEÇİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekip, Sevilla’nın Senegal asıllı İsviçreli oyuncusu Djibril Sow’u kadrosuna katmayı hedefliyor. Beşiktaş’ın Sow için 6 ila 8 milyon euro arasında bir bütçe ayırmaya hazır olduğu ve oyuncunun temsilcileriyle de görüşmelerin başladığı belirtildi.

ORTA SAHADA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Haberde, Beşiktaş’taki Wilfred Ndidi transferinin olası bir ayrılık riski taşıdığı ve Sow’un alınması durumunda orta sahadaki eksikliği kapatacağı vurgulandı. 28 yaşındaki Djibril Sow, Sevilla ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamışken, bu sezon 18 maçta 1259 dakika süre alarak 2 gol kaydetti.

