Trump’tan Kanada’ya sert uyarı gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı’nından Kanada’ya Sert Gümrük Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda, bu ülkeden gelen tüm ürünlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, Kanada’nın Çin mallarının ABD’ye girmesi için bir “ara durak” veya “dağıtım limanı” olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Ticaret Anlaşması Felaket Olabilir

Trump, Kanada’nın Çin ile olan yakınlaşmasının bu ülkenin ekonomisi ve sosyal yapısı için felaket olacağını belirtti. “Çin, Kanada’yı diri diri yiyecek; işletmelerinin yıkımı, sosyal dokusu ve genel yaşam tarzı dahil olmak üzere onu tamamen yutacaktır” açıklamasını yaptı. Trump, “Eğer Kanada, Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD’ye giren tüm Kanada mal ve ürünlerine derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır” sözlerini ekledi.

Gerilim Tırmanıyor

Bu uyarı, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Pekin’e yaptığı resmi ziyaret ve Çin ile varılan gümrük indirimi anlaşmalarından hemen sonra geldi. İki ülke lideri arasındaki gerilim, Trump’ın Grönland ile ilgili talepleri ve Kanada’nın ABD liderliğindeki bazı savunma projelerine mesafeli olması ile son haftalarda en üst seviyeye ulaşmış durumda.

