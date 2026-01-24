Galatasaray Fatih Karagümrük’ü 3-1 Mağlup Ederek Puanını 46 Yükseltti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu zafere ulaşan sarı kırmızılı ekip, puanını 46’ya yükseltti.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Artık inşallah bu statta maç oynamayız. Olimpiyat kabusu var üzerimizde. Burada çok iyi maçımızı hatırlamıyorum,” ifadelerini kullandı. Buruk, takımın mental durumuyla ilgili de endişelerini dile getirerek, “Buradaki maçlarda mental olarak çok iyi olmuyoruz. Nedenini bilmiyorum. Bir şey de bulamıyorum,” şeklinde konuştu. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Buruk, “Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet,” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU

Buruk, taraftarların desteğine teşekkür ederek, “Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa’da başarı,” açıklamasında bulundu. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduklarını belirten Buruk, “Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var,” dedi.

YASER ASPRILLA HAKKINDA

Takımda Yaser Asprilla’ya da değinen Buruk, “Yaser Asprilla farklı bir oyuncu, birebirde iyi. Düğümüzü çözebilecek oyuncu. O da kadromuzda olacak,” diye ifade etti. Buruk, lig, kupa ve Avrupa’da üç farklı hedefleri olduğunun altını çizdi.

