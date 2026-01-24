Galatasaray’ın Karagümrük Karşısındaki Farklı Zaferi

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılan bu karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Galatasaray’ın gollerini iki kez fileleri havalandıran Sara ile Osimhen kaydetti. Karagümrük’te ise Barış Kalaycı 27. dakikada takımının tek golünü attı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 46’ya çıkartırken, Fatih Karagümrük 9 puanda kaldı.

İLK 11’LER

Karagümrük: Grbic, Biraschi, Berkay, Tresor, Larsson, Balkovec, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış, Traore

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, İlkay, Torreira, Barış, Osimhen, Yunus

GALATASARAY ÖNE GEÇİYOR

Galatasaray, maçın başlama düdüğünden sadece 30 saniye sonra Gabriel Sara’nın attığı golle öne geçti. Bu gol, Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki en hızlı dördüncü golü olma özelliğini taşıyor.

24. dakikada Galatasaray’dan Ismail Jakobs sarı kart ile cezalandırıldı. 27. dakikada ise Karagümrük, Barış Kalaycı’nın golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının sonunda 1 dakika uzatma süresi verilirken, devre tamamlandı. İkinci yarının başında Galatasaray, Torreira’nın yerine Lemina’yı sahaya sürdü.

GALATASARAY GOLÜ BULUYOR

52. dakikada Roland Sallai’nın içeri çevirdiği topta Gabriel Sara, kafa vuruşu yaparak takımının ikinci golünü kaydetti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

