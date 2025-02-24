Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Heyecan Dorukta

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HAZIRLIKLARI

Süper Lig’in 25. haftası, bugün Rams Park’ta gerçekleşecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile sona erecek. Saat 20.00’de başlayacak olan bu önemli mücadelede, Galatasaray 63, Fenerbahçe ise 57 puanla sahaya çıkıyor. Şampiyonluk yarışında tüm dikkatler bu derbide toplanmış durumda. Fenerbahçe, her zaman yaptığı gibi maç anonsu klasiği olan görseli paylaşıp taraftarlarını heyecanlandırdı. Galatasaray ise sessiz bir antrenman videosu yayınlayarak rakibine meydan okudu. Sosyal medya tam anlamıyla hareketlenmiş durumda!

GALATASARAY’IN EVİNDEKİ DOMİNASYONU

Galatasaray, bu sezon kendi sahasında oynadığı 12 maçta henüz yenilgi yüzü görmedi. Rams Park’ta 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, evlatlarında rakip takımları adeta bozguna uğrattı. Bu maçlarda 31 gol atan Galatasaray, kalelerinde sadece 14 gol gördü.

FENERBAHÇE’İN BASKISI DEPLASMANDA

Fenerbahçe, deplasman maçlarında kolay kolay puan kaybı yaşamıyor. Bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet almayı başardı. Sarı-lacivertliler, toplamda 32 gol atarak rakip fileleri sarsmaya devam ediyor. Bu derbi, iki güçlü ekibin karşılaşmasıyla heyecan dolu bir maça sahne olacak.