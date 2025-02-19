Galatasaray Fenerbahçe Derbisini Yabancı Hakem Yönetecek

DERBİDE HAKEM AÇIKLAMASI

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi evinde konuk edecek. Dev derbide hakemin kim olacağı hakkında tartışmalar sürerken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrasında derbinin hakemi belirlendi ve konu hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı.

HAKEMİN KİM OLACAĞI BELLİ OLDU

Hacıosmanoğlu, “Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginlik Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir.” diyerek futbolun durumu hakkında görüşlerini paylaştı.

YABANCI HAKEM KARARI

Dün akşam hakemlerle bir araya gelip uzun sohbet ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, başlangıçtan beri kendi evlatlarına güvendiklerini ancak tartışmaların önünü almak amacıyla bu maçın hakeminin yabancı olacağını söyledi. Derbiyi yönetecek olan yabancı hakemin kim olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bu konuda tüm detaylar…