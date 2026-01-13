Galatasaray Fethiyespor’u İkinci Yarının Golleriyle Yendi

Türkiye Kupası’nda grup aşaması devam ediyor. A Grubu’nun ikinci haftasında, Sait Karafırtınalar’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Fethiyespor ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fethiye İlçe Stadyumu’nda hakem Ayberk Demirbaş’ın yönetiminde karşı karşıya geldi. Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY GALİBİYETİ GOLLERLE KAZANDI

Galatasaray’a galibiyeti sağlayan goller, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Fethiyespor’un tek golü ise 90. dakikada Uğur Ayhan’dan geldi.

ICARDI PENALTILARDAN FAYDALANAMADI

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, ilk olarak 37. dakikada bir penaltı atışını değerlendiremedi. Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi üzerine tekrarlanan penaltıda Icardi, yine Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut tarafından durduruldu.

GALATASARAY PUANINI 6’YA YÜKSELTTİ

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte Türkiye Kupası’nda 2’de 2 yaparak puanını 6’ya çıkardı. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, kupada bir sonraki maçını 4 Şubat’ta İstanbulspor ile oynayacak. Ligde ise Cumartesi günü Gaziantep FK’yı konuk edecek. Fethiyespor ise Türkiye Kupası’ndaki üçüncü karşılaşmasında Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.