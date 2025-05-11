Galatasaray Finalde Mağlup Oldu

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, İspanyol takımı Unicaja Malaga ile karşılaştı. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleştirilen mücadelede malaga, 83-67’lik skorla galip geldi ve bu sonuçla birlikte kupaya sahip oldu.

Maça hızlı başlayan İspanyol ekibi, özellikle hızlı hücumlarıyla sayılar üreterek avantaj sağladı. İlk çeyrekte hücum organizasyonlarında zorluk çeken Galatasaray, 6 top kaybı ile çeyreği 19-13 geride tamamladı.

MALAGA, İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci periyotta da hızlı hücumlara devam eden Malaga, maçın ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkardı. Galatasaray, toparlanarak etkili bir oyun sergileyip farkı eritmeye çalıştı ancak ilk yarının sona ermesine 0.7 saniye kala Delgado’nun Carter’a yaptığı faul sonucunda gelen 3 serbest atışla, ilk yarıyı 31-37 geride tamamladı.

MALAGA, SKORU KORUMAKTA BAŞARILI OLDU

İkinci yarıda karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede, Malaga farkı tekrar 9 sayıya çıkardı. Galatasaray ise özellikle Tyrone Wallace ile etkili olmaya çalıştı fakat bu periyottan 49-56 geride ayrıldı.

GALATASARAY, SON PERİYOTU TAMAMLADI

Son periyotta, rakibinin sert savunmasına karşı Tyrone Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalışan Galatasaray, savunma ribaundlarını almakta zorlandı ve dış şutları engelleyemedi. Bu durum, farkın açılmasına neden oldu ve Galatasaray, 67-83 mağlup olarak turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2

Unicaja Malaga: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13