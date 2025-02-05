Galatasaray Forvet Ve Ortasıha Transfer Attı

GALATASARAY’DA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray’da transfer faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Forvet ve orta saha transferlerini gerçekleştiren Cim-Bom, şimdi sağ bek ve stoper pozisyonları için arayışlarını hızlandırıyor. UEFA’ya teslim edilecek liste için son tarih olan 6 Şubat’a kadar gereken hamleleri yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, transfer için favori isimler belirlendi. Morata, Ahmed Kutucu ve Lemina transferlerinin ardından, gözler stoper ve sağ bek alımlarına çevrildi.

İKİ FIRSAT TRANSFERİ PLANI

Avrupa’nın üst düzey liglerinde ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, Galatasaray’ın 6 Şubat’a kadar transfer hamlelerini tamamlamak için kısıtlı bir zamanı bulunuyor. Bu süre zarfında, Aslan’ın iki fırsat transferi gerçekleştirmek istediği ifade ediliyor. Sağ bek için Newcastle United’ın 34 yaşındaki futbolcusu Kieran Trippier’in ismi öne çıkmış durumda ve İngiliz futbolcunun 6 aylığına kiralanma ihtimali gündemde.

GALATASARAY İÇİN CUESTA FIKRASI

Milliyet’te yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın stoper için düşündüğü isimler arasında yer alan oyuncuların istenen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle, Genk’in 25 yaşındaki futbolcusu Carlos Cuesta ismi üzerinde yoğunlaşmaya karar verildi. Kolombiya Milli Takımı’nın Davinson Sanchez’le birlikte oynayan stoperi Cuesta’nın bonservisi için 5 milyon euro miktarının gözden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Cuesta’nın Galatasaray’a gelme konusundaki istekliliği de vurgulandı.

OKAN BURUK’TAN YENİ OYUNCU AÇIKLAMASI

Yabancı kontenjanı problemi yaşadıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk oyuncular arasında da yeterli seçeneğin olmadığını ifade etti. Buruk, “Performans verebilecek oyuncular tercih etmek çok önemli. Bu türde oyuncular almaya çalışacağız. Elimizdekilerden daha iyi olacak futbolcuları tercih etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ARSENAL İÇİN MORATA ÇALIMI

İngiliz basını, Arsenal’in Alvaro Morata’yı transfer etmek istediğini ancak Galatasaray’ın daha hızlı hareket ederek transfer sürecini tamamladığını bildirdi. The Athletic’in haberine göre, sarı-kırmızılılar bu hamlesiyle İngiliz devine önemli bir çalım atmış oldu. İspanyol futbolcunun da Galatasaray’a gelme arzusunun yüksek olduğu kaydedildi.