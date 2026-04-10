Trabzonspor Heyeti MHP Lideri Bahçeli’yi Ziyaret Etti

Trabzonspor yönetiminden önemli ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’yi ofisinde ziyaret etti. Ziyarette, Trabzonspor’un yönetim ekibine MHP Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da katılımcı olarak eşlik etti.

Kılıç ve forma hediyesi sunuldu

Görüşmenin sırasında, Devlet Bahçeli’ye 1975-1976 sezonunu temsil eden retro beyaz forma ve özel işlemeli bir kılıç hediye edildi. Bu anlamlı hediyelerin Bahçeli tarafından takdirle karşılandığı ifade edildi.

Başkan Doğan’dan Bahçeli’ye teşekkürler

Başkan Ertuğrul Doğan, misafirperverlikleri için Bahçeli’ye şükranlarını sundu. Bahçeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzonspor’a başarılar temennisinde bulundu.