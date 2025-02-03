Galatasaray, Gaziantep FK Deplasmanında Karşılaşacak

GALATASARAY GAZİANTEP FK İLE DEPLASMANDA BULUŞUYOR

Bu akşam Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile dış sahada karşılaşacak. Gaziantep Stadı’nda gerçekleşecek mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maçın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenecek.

LİDER GALATASARAY’IN PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ligde henüz yenilgi yaşamayan Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Gaziantep FK ise bu süreçte 26 puan toplayarak 10. sırada konumlanıyor.

Ligin ilk yarısında Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1’lik skorla kazandı. Bu akşamki maç, hem liderin hem de Gaziantep FK’nın performanslarını merakla izleyen futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak.