Galatasaray, Günay Güvenç’in Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY’DA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekipte, iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray, kalecisi Günay Güvenç ile sözleşme yenileyerek yeni bir imza attırdı. Tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

SÖZLEŞME UZATIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi yer aldı.

GÜNAY GÜVENÇ’İN PERFORMANSI

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı kulüpte toplamda 21 resmi maça çıktı. Piyasa değeri 500 bin euro olan Günay, bu karşılaşmalarda 19 gol yedi. Deneyimli kaleci, 9 maçta da kalesinde gol görmedi.

