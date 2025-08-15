Galatasaray, Günay Güvenç’le anlaştı

GALATASARAY’DA HAREKETLİLİK

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Davinson Sanchez’in sözleşmesini yeniledikten sonra bir başka önemli imzaya daha imza attı. İç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile anlaşmaya varan Galatasaray, tecrübeli file bekçisinin kontratını uzattığını duyurdu.

GÜNAY GÜVENÇ’İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesi kullanıldı. Bu durum, Galatasaray taraftarları arasında memnuniyetle karşılandı.

DENİZİ KALENİN GÜVENCESİ

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a katılan 34 yaşındaki kaleci Güvenç, sarı-kırmızılı formayla toplamda 21 resmi maçta görev aldı. 500 bin euro piyasa değerine sahip olan kaleci, bu maçların 19’unda kalesinde gol gördü. Ancak, 9 karşılaşmada rakiplerine gol atma fırsatı vermedi.