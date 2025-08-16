Galatasaray, Günay Güvenç’le Sözleşme Yeniledi

SÜPER LİG’DE GALATASARAY HAREKETLİLİĞE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’da sıkı bir hareketlilik yaşanıyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekipte, yeni bir imza daha atıldı. Galatasaray, iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyönel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

GÜNAY GÜVENÇ’İN PERFORMANSI

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 21 resmi maça çıkma fırsatı buldu. Günay Güvenç’in piyasa değeri 500 bin euro olarak belirleniyor. Bu karşılaşmalarda 19 gol kalesinde gördü fakat 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.