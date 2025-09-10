Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu Transfer Etti

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etme çabası içindeydi ancak yaklaşık 2.5 aydır bu konuda bir ilerleme kaydedemedi. Sarı-kırmızılı takım, Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için yeni bir strateji geliştirdi.

ILETISIM VE GARANTILER

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile iletişim kurarak ona geleceği hakkında transfer garantisi verdi. Yönetimin, milli oyuncunun Inter ile 2027 yılına kadar süren sözleşmesini uzatmaması gerektiğini aktardığı belirtiliyor. Bu durum, Galatasaray’ın transfer hedefleri açısından oldukça önemli.

MALİYET ENGELI

Inter, Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro bonservis ücreti talep etmesiyle Galatasaray için bu transfer oldukça maliyetli hale geldi. Bu nedenle sarı-kırmızılı takım, transferi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile takımda görmek istemesine rağmen mali durumlar sebebiyle transferinde bir çıkmaza girmiş durumda.