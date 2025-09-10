Gündem

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu Transfer Etti

galatasaray-hakan-calhanoglu-nu-transfer-etti

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etme çabası içindeydi ancak yaklaşık 2.5 aydır bu konuda bir ilerleme kaydedemedi. Sarı-kırmızılı takım, Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için yeni bir strateji geliştirdi.

ILETISIM VE GARANTILER

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu ile iletişim kurarak ona geleceği hakkında transfer garantisi verdi. Yönetimin, milli oyuncunun Inter ile 2027 yılına kadar süren sözleşmesini uzatmaması gerektiğini aktardığı belirtiliyor. Bu durum, Galatasaray’ın transfer hedefleri açısından oldukça önemli.

MALİYET ENGELI

Inter, Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro bonservis ücreti talep etmesiyle Galatasaray için bu transfer oldukça maliyetli hale geldi. Bu nedenle sarı-kırmızılı takım, transferi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile takımda görmek istemesine rağmen mali durumlar sebebiyle transferinde bir çıkmaza girmiş durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltı

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverler arasında tepkiyle karşılandı.
Gündem

N.y. Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek kapandı. Oracle hisseleri ise yüzde 36 değer kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.